Incidente mortale a Maserada sul Piave, frontale tra tre auto uccide un 29enne

Un incidente stradale ha provocato la morte di un giovane di 29 anni nel tardo pomeriggio di venerdì 6 marzo a Maserada sul Piave, in provincia di Treviso. Lo scontro è avvenuto lungo via Papadopoli Sud e ha coinvolto tre automobili.

L’impatto si è verificato intorno alle 18.40. Secondo i primi accertamenti, una delle vetture avrebbe invaso la corsia opposta, dando origine al violento frontale. Tra le possibili cause prese in considerazione dai carabinieri c’è anche l’ipotesi di un sorpasso azzardato.

Dopo l’urto, l’auto guidata dal 29enne è uscita dalla carreggiata ed è finita in un fossato ai lati della strada, dove si è ribaltata. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e hanno utilizzato cesoie e divaricatori per estrarre il conducente dalle lamiere.

Nonostante il soccorso dei sanitari, per il giovane non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nello schianto si sono rivelate troppo gravi e il personale medico ne ha constatato il decesso sul posto.

Altri tre occupanti di una seconda vettura coinvolta sono rimasti feriti ma le loro condizioni non risultano gravi. Anche loro sono stati liberati dai mezzi incidentati dai soccorritori intervenuti sul luogo dello scontro.