Tragedia sulla Porrettana: scontro frontale a Lovoleto, muore un bambino di 7 anni

Un bambino di 7 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella serata di mercoledì lungo la strada Porrettana, a Lovoleto, frazione di Granarolo dell’Emilia, nel Bolognese.

Per cause ancora in fase di accertamento, la vettura su cui viaggiava il piccolo insieme al padre si è scontrata frontalmente con un’altra auto. L’impatto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo al bambino.

I due conducenti delle auto sono rimasti feriti e soccorsi dai sanitari del 118, intervenuti sul posto con ambulanze e automedica. Nello scontro sarebbe rimasto coinvolto anche un motociclista, che fortunatamente è uscito illeso.

Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Lazzaro di Savena, che stanno lavorando per chiarire le cause dell’incidente e verificare le responsabilità.