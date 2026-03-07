Giorgio Manetti chiede a Gemma Galgani di lasciare Uomini e Donne e tornare con lui

Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani e, a dieci anni dalla rottura, dice di volerle dare un’altra possibilità. L’ex protagonista di Uomini e Donne racconta di provare ancora qualcosa e invita la dama torinese a lasciare il programma per ricominciare.

A distanza di dieci anni dalla fine della loro storia, Giorgio Manetti torna a parlare pubblicamente di Gemma Galgani e sorprende tutti con una proposta inattesa. L’ex cavaliere del trono over sostiene di provare ancora dei sentimenti per la dama torinese e dice di voler tentare di nuovo una relazione con lei.

La loro vicenda sentimentale aveva tenuto incollati milioni di telespettatori davanti a Uomini e Donne. Tra discussioni, chiarimenti e momenti di forte tensione, la coppia era diventata una delle più seguite nella storia del programma. Il punto di rottura arrivò il 4 settembre 2015, una data rimasta impressa nella memoria dei fan della trasmissione.

Leggi anche: Gemma Galgani pronta a lasciare Uomini e Donne dopo lacrime, malore e scontro con Tinì Cansino

Secondo il racconto di Manetti, la relazione con Gemma avrebbe potuto continuare anche fuori dallo studio televisivo. Lui dice di averle proposto di lasciare il programma insieme e di vivere la storia lontano dalle telecamere. «Io la consideravo una storia da vivere giorno per giorno», spiega, ricordando che all’epoca si sentiva bene accanto alla dama.

Oggi, però, l’ex cavaliere sostiene che Gemma abbia preferito restare nel dating show piuttosto che proseguire il rapporto con lui. A suo giudizio, se avesse davvero voluto continuare, avrebbe accettato di uscire dal programma. «Sono anni che cerca l’amore in televisione, io sono ancora qui», afferma Manetti, dicendosi pronto a riprovarci.

Nel ricordare la fine della loro relazione, l’ex protagonista del trono over torna anche su quella notte che precedette la rottura. Racconta che Gemma gli avrebbe assicurato tranquillità e l’idea di lasciare insieme la trasmissione. Il giorno dopo, però, arrivò la decisione che pose fine alla loro storia, un episodio che Manetti sostiene di non aver mai dimenticato.