Gemma Galgani pronta a lasciare Uomini e Donne dopo lacrime, malore e scontro con Tinì Cansino

Settantasei anni, diciassette in studio e una giornata che ha messo tutto in discussione. Gemma Galgani torna al centro di Uomini e Donne tra tensioni, lacrime e un malessere che ha fatto temere un addio definitivo.

Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha vissuto uno dei momenti più complessi della sua lunga permanenza nel programma. La dama torinese, oggi 76enne, è apparsa visibilmente affaticata, emotivamente scossa e sempre più distante dall’atmosfera che per anni l’ha accompagnata nel dating show.

Tutto è iniziato con un confronto acceso con Mario, colpevole, secondo Gemma, di non aver ricordato il giorno del suo compleanno. Una dimenticanza che per lei ha avuto il peso di un segnale chiaro, trasformando il dialogo in una discussione carica di delusione e amarezza.

La situazione si è poi complicata con altri scontri all’interno del parterre femminile. Alcune dame hanno messo in discussione le sue reazioni e il suo percorso, alimentando un clima già teso. Gemma, provata, ha reagito con crescente nervosismo, lasciando emergere tutta la fatica accumulata in anni di esposizione televisiva.

Il momento più delicato è arrivato con un battibecco anche con Tinì Cansino, che ha contribuito ad aumentare la pressione emotiva. Poco dopo, dietro le quinte, la dama avrebbe accusato un lieve malore, rendendo necessario un intervento per permetterle di riprendersi.

Tra le lacrime, Gemma avrebbe lasciato intendere di non sentirsi più a suo agio come un tempo, ricordando i suoi diciassette anni di presenza nel programma e aprendo, per la prima volta in modo concreto, alla possibilità di un addio definitivo alla trasmissione che l’ha resa uno dei volti più riconoscibili del pomeriggio televisivo.