Anna Da Vià muore a 33 anni : era stata dimessa al pronto soccorso

La comunità di Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, è scossa dal lutto per la prematura morte di Anna Da Vià, avvenuta a soli 33 anni. Il decesso di Anna, avvenuto in circostanze ancora non completamente chiarite, ha gettato nell'afflizione la piccola cittadina, dove la donna era ben nota in quanto membro attivo dell'azienda di famiglia, specializzata nella produzione di minuterie per occhiali.

Secondo quanto comunicato dall'Usl in una nota ufficiale, Anna si era presentata al Pronto Soccorso di Pieve l'8 ottobre a causa di sintomi legati alle sue note problematiche di salute, per le quali era già in cura. Dopo una breve osservazione intensiva, era stata dimessa il 9 ottobre, poiché la sintomatologia che l'aveva portata in ospedale sembrava risolta.

Tuttavia, il giorno successivo, la situazione ha preso una piega tragica. L'Usl ha ricevuto una chiamata di soccorso il 9 ottobre alle 18:14, segnalando una persona con malore, difficoltà respiratorie e vomito, codificata con codice triage giallo. Un'ambulanza è stata inviata immediatamente e, dopo una valutazione approfondita, è stato richiesto l'intervento dell'automedica con un medico a bordo.

Nonostante il tentativo di stabilizzare la paziente e l'elisoccorso diretto al Pronto Soccorso di Belluno senza transito per quello di Pieve di Cadore, durante il trasporto in elisoccorso, la situazione ha improvvisamente preso una piega critica. Anna è andata in arresto cardiaco un minuto prima dell'atterraggio, e nonostante le manovre di rianimazione, il personale sanitario non è riuscito a salvarla.

Il direttore del SUEM Giulio Trillò ha annunciato che l'Usl 1 Dolomiti ha incaricato la direzione sanitaria di approfondire il caso con un'autopsia e ha espresso le condoglianze alla famiglia colpita dalla tragedia. La morte di Anna Da Vià rimane avvolta da un velo di mistero, suscitando dolore e interrogativi nella comunità locale.

