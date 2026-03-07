Alice Campello festeggia i 31 anni a Milano con Chiara Ferragni e le amiche influencer

Alice Campello ha festeggiato i suoi 31 anni con una cena tra amiche a Milano dopo i momenti passati con la famiglia. In un locale esclusivo della città l’influencer veneziana ha riunito volti noti dei social e della tv per una serata tra foto, brindisi e torta.

Alice Campello ha salutato i trent’anni con una serie di festeggiamenti durati tre giorni. L’influencer veneziana ha iniziato il 5 marzo celebrando il compleanno in casa con i figli. Poi ha proseguito con una cena in famiglia alla Langosteria Montenapoleone, prima di chiudere le celebrazioni con una serata dedicata alle amiche nel cuore di Milano.

L’ultimo appuntamento si è svolto da Casa Cipriani, uno dei locali più esclusivi della città, dove la festeggiata ha riservato una sala privata per un gruppo ristretto di invitate. Attorno al tavolo si sono ritrovate alcune figure note dei social e dello spettacolo, tra cui Cristina Marino, Michela Quattrociocche, Isabel Pena, Benedetta Quagli e Chiara Ferragni.

Ferragni si è seduta accanto alla padrona di casa e, durante la serata, le due hanno posato per un selfie condiviso poi su Instagram. Tra telefoni sempre pronti a registrare e scattare, la cena è proseguita tra risate, piatti della tradizione milanese e numerosi video pubblicati sui social.

Per l’occasione Campello ha scelto un elegante abito nero firmato Nina Ricci. Il vestito, lungo e drappeggiato con collo alto e schiena scoperta, ha un valore di circa 890 euro e sul sito del marchio risulta già esaurito. A completare il look una coda alta e molto tirata.

La serata si è chiusa con la torta di compleanno. Il dolce, ricoperto di meringa italiana fiammeggiata con punte a corona, portava una cialda di cioccolato bianco con la scritta “Since 1995”, riferimento all’anno di nascita dell’influencer. Il momento delle candeline è diventato subito un piccolo show tra foto e video condivisi online.