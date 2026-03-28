Chiara Ferragni festeggia Vittoria con una suite a tema Alice a Milano

Chiara Ferragni ha festeggiato il compleanno della figlia Vittoria con un soggiorno speciale a Milano, scegliendo una suite ispirata ad Alice nel Paese delle Meraviglie. La stanza, allestita come una fiaba, offre esperienze a tema e servizi esclusivi.

Per il quinto compleanno di Vittoria, Chiara Ferragni ha scelto un regalo fuori dall’ordinario: un soggiorno in una suite trasformata in un mondo ispirato ad “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Dopo la festa, madre e figlia hanno trascorso del tempo insieme in un ambiente costruito per evocare una vera atmosfera da fiaba.

La stanza si trova all’interno dell’Hotel Principe di Savoia di Milano, dove la Royal Suite è stata completamente rivisitata. L’allestimento richiama la celebre storia con dettagli scenografici come luci soffuse, decorazioni suggestive e un letto a baldacchino, creando l’effetto di un viaggio nella “tana del coniglio”.

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Il progetto è stato curato da Armani Fiori, che ha curato ogni elemento decorativo. Nei contenuti condivisi sui social, si vede la bambina immersa nel tema, tra momenti di relax e giochi, fino a un breve riposo nel grande letto della suite.

L’esperienza non si limita al pernottamento. L’hotel propone ogni giorno la “Merenda al Salotto”, disponibile nel pomeriggio con prezzi a partire da 30 euro a persona, e il “Family Brunch ad Acanto”, nella stessa fascia oraria, con un costo base di 70 euro.

La suite a tema resterà disponibile fino al 15 aprile 2026. Per una notte nella Royal Suite, il prezzo indicativo può arrivare a circa 5mila euro, a seconda della data scelta.