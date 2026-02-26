San Marino Song Contest 2026, finalisti e Wild Card con molti italiani in gara
San Marino Song Contest 2026 svela i finalisti e le Wild Card per la finale del 6 marzo a Dogana, con molti artisti italiani in gara per conquistare il posto all’Eurovision di Vienna e una giuria ricca di volti noti della musica.
Il San Marino Song Contest 2026 entra nella fase decisiva con l’annuncio dei dieci artisti che accedono direttamente alla finale del 6 marzo, in programma al Teatro Nuovo di Dogana. In palio c’è la possibilità di rappresentare il Paese all’Eurovision Song Contest di maggio a Vienna.
La serata conclusiva sarà guidata da Simona Ventura, anche responsabile creativa dello show. L’evento andrà in diretta su RaiPlay e Rai Radio 2, con una produzione che punta a un respiro sempre più internazionale sotto la regia di San Marino RTV.
Leggi anche: Simona Ventura alla guida della finale del San Marino Song Contest 2026
Tra i nomi già qualificati spicca una presenza italiana molto marcata. Dolcenera porta sul palco “My Love”, un brano personale costruito sulla sua voce intensa. L’Orchestraccia propone “Cara madre mia”, mescolando teatro e sonorità rock popolari.
Spazio anche alla dance con Molella insieme a Maxé in “Fever”, mentre Paolo Belli sceglie lo swing di “Bellissima”. Attesa per Rosa Chemical, che torna con “Mammamì”, pezzo dal taglio provocatorio e contemporaneo.
Senhit, già nota al pubblico dell’Eurovision, si presenta con “Superstar” insieme a Boy George. Edward Maya, autore di successi internazionali, collabora con William Imola in “Balla”, brano pensato per le radio.
Completano il gruppo dei finalisti Andreas Habibi con AURA dagli Emirati Arabi Uniti, Inis Neziri dall’Albania e Kelly Joyce dalla Francia, a conferma della dimensione internazionale della competizione.
Il vincitore sarà deciso da una giuria presieduta da Federica Gentile. Tra i componenti spiccano anche tre nomi della Giuria di Qualità: Iva Zanicchi, Morgan e Red Ronnie.
Prima della finale, il 4 e 5 marzo andranno in onda le semifinali del Dreaming San Marino Song Contest, con quaranta artisti in gara e dieci posti ancora disponibili per completare il cast.
La finale sarà trasmessa dalle 20.30 in diretta e poi resa disponibile on demand con contenuti extra. L’obiettivo resta scegliere il rappresentante per Vienna, in una sfida che vede gli artisti italiani tra i protagonisti più attesi.