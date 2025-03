Eurovision: Gabry Ponte trionfa al San Marino Song Contest 2025 con Tutta l'Italia

Il celebre DJ e produttore italiano Gabry Ponte ha vinto il San Marino Song Contest 2025 con il brano "Tutta l'Italia", guadagnandosi il diritto di rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea.

La finale del concorso si è svolta l'8 marzo 2025 presso il Teatro Nuovo di Dogana, con la partecipazione di 20 artisti. Il secondo posto è stato assegnato alla band trentina The Rumpled con "You Get Me So High", mentre il terzo posto è andato al cantante ucraino Teslenko con "Storm".

La giuria era presieduta da Luca De Gennaro e composta da Roberto Sergio, direttore generale della Rai e di San Marino RTV, Federica Gentile, conduttrice radiofonica e autrice televisiva, Ema Stokholma, conduttrice televisiva e radiofonica, e Mario Andrea Ettorre, responsabile marketing e comunicazioni per conto della SIAE.

Gabry Ponte, noto per il successo mondiale "Blue (Da Ba Dee)" con gli Eiffel 65, ha pubblicato "Tutta l'Italia" il 31 gennaio 2025. Il brano combina elementi elettronici e dance con riferimenti alla tradizione musicale italiana, come la fisarmonica e la tarantella. Inizialmente concepito come jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2025, il brano è stato successivamente selezionato per rappresentare San Marino all'Eurovision.

La serata finale ha visto la partecipazione di ospiti illustri, tra cui Al Bano, che ha ricevuto un premio alla carriera ed eseguito alcuni dei suoi brani più celebri, e Senhit, ex rappresentante di San Marino all'Eurovision, che ha ricevuto il Premio Ambassador e si è esibita con due canzoni. La Rappresentante di Lista ha inoltre intrattenuto il pubblico con tre brani durante la serata.

Con "Tutta l'Italia", Gabry Ponte rappresenterà San Marino nella seconda metà della prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025, in programma il 13 maggio a Basilea.

Per ascoltare "Tutta l'Italia" di Gabry Ponte, è possibile guardare il video ufficiale su YouTube.

Eurovision 2025: Gabriele Corsi e BigMama alla guida del commento italiano - Gabriele Corsi e BigMama saranno i conduttori italiani dell'Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio.L'annuncio è stato dato durante l'edizione delle 20:00 del Tg1. Gabriele Corsi, noto conduttore televisivo e radiofonico, è alla sua quinta esperienza consecutiva nella conduzione dell'Eurovision per l'Italia, raggiungendo così la sua tredicesima serata alla guida dell'evento.

Olly rinuncia all'Eurovision: Devo ascoltare me stesso - Il vincitore del Festival di Sanremo 2025, Olly, ha annunciato ufficialmente la sua decisione di non partecipare all'Eurovision Song Contest. In un post sui social media, il cantante genovese ha spiegato di aver riflettuto a lungo, consultando amici e colleghi, e di aver compreso l'importanza di rimanere fedele a se stesso.

Eurovision 2025: polemiche su Espresso Macchiato di Tommy Cash - Il rapper estone Tommy Cash rappresenterà l'Estonia all'Eurovision Song Contest 2025 con la canzone "Espresso Macchiato". Il brano, che mescola italiano e inglese in modo maccheronico, contiene riferimenti a stereotipi italiani come caffè, mafia, limoni e spaghetti.