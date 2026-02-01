Sanremo 2026, Carlo Conti guida il Festival: Big in gara e duetti

Il Festival di Sanremo 2026 scalda i motori: Carlo Conti si prepara alla conduzione e svela cast, duetti e ospiti della nuova edizione in programma a fine febbraio dall’Ariston, con 30 Big in gara e cinque serate di spettacolo.

Il conto alla rovescia è partito per Sanremo 2026. Carlo Conti, alla sua quinta volta alla guida della manifestazione, sarà ospite domenica 1 febbraio a Verissimo, su Canale 5, per un’intervista dedicata al suo percorso e al ritorno al timone del Festival.

La 76ª edizione andrà in onda dal 24 al 28 febbraio in prima serata su Rai 1, con trasmissione anche su Radio2 e RaiPlay. Il centro di tutto resta il Teatro Ariston, da cui uscirà il vincitore scelto attraverso il voto del pubblico con il televoto, della Sala Stampa, Tv e Web e della Giuria delle Radio.

Sono trenta i cantanti in gara. Tra i nomi annunciati figurano Tommaso Paradiso con “I romantici”, Chiello con “Ti penso sempre”, Serena Brancale con “Qui con me”, Fulminacci con “Stupida sfortuna” e Ditonellapiaga con “Che fastidio!”. In elenco anche Fedez con Marco Masini, Leo Gassmann, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Malika Ayane, Luché, Raf, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Francesco Renga, Mara Sattei, Levante, Patty Pravo e altri artisti della scena pop, urban e cantautorale.

Ogni Big porterà anche una cover, scelta dal repertorio italiano o internazionale pubblicato entro il 31 dicembre 2025. Nonostante la possibilità di duetti tra artisti in gara, nessuno ha scelto questa strada, puntando invece su ospiti esterni e accostamenti particolari.

Tra i duetti annunciati, Arisa interpreterà “Quello che le donne non dicono” con il Coro del Teatro Regio di Parma. Le Bambole di Pezza canteranno “Occhi di gatto” con Cristina D’Avena, mentre Chiello proporrà “Mi sono innamorato di te” con Morgan. Dargen D’Amico salirà sul palco con Pupo e Fabrizio Bosso per “Su di noi”.

Elettra Lamborghini ha scelto “Aserejé” con Las Ketchup, Enrico Nigiotti “En e Xanax” con Alfa, Ermal Meta “Golden Hour” con Dardust. Fedez e Marco Masini porteranno “Meravigliosa creatura” insieme a Stjepan Hauser. Francesco Renga duetterà con Giusy Ferreri, Fulminacci con Francesca Fagnani.

J-Ax eseguirà “E la vita, la vita” con Ligera County Fam, nome che richiama il duo Cochi e Renato. LDA e Aka7even canteranno “Andamento lento” con Tullio De Piscopo. Leo Gassmann proporrà “Era già tutto previsto” con Aiello, Levante “I maschi” con Gaia, Luché “Falco a metà” con Gianluca Grignani.

Malika Ayane sarà con Claudio Santamaria in “Mi sei scoppiato dentro il cuore”, Mara Sattei con Mecna in “L’ultimo bacio”, Maria Antonietta e Colombre con Brunori Sas in “Il mondo”. Michele Bravi duetterà con Fiorella Mannoia, Nayt con Joan Thiele, Patty Pravo con Timofej Andrijashenko.

Raf proporrà “The Riddle” con The Kolors, Sal Da Vinci “Cinque giorni” con Michele Zarrillo, Samurai Jay “Baila morena” con Belén Rodríguez e Roy Paci. Sayf porterà “Hit the Road Jack” con Alex Britti e Mario Biondi, Serena Brancale “Besame Mucho” con Gregory Porter e Delia. Tommaso Paradiso canterà “L’ultima luna” con gli Stadio, Tredici Pietro “Vita” con Galeffi, Fudasca e la band.

Accanto a Conti, per tutte e cinque le serate, ci sarà Laura Pausini. Il 25 febbraio salirà sul palco come co-conduttore Achille Lauro. Fuori dall’Ariston, spazio anche al “palco sul mare” con Max Pezzali, protagonista di cinque appuntamenti musicali a tema sulla nave del Festival.