Napoli, Vergara esce per infortunio contro il Torino: problema al piede sinistro

Antonio Vergara si ferma durante Napoli-Torino per un problema alla pianta del piede sinistro. L’esterno azzurro ha lasciato il campo poco prima dell’intervallo dopo essere rimasto a terra dolorante al Maradona, costringendo Conte a cambiare subito.

Momenti di apprensione al Maradona per Antonio Vergara. L’esterno del Napoli ha dovuto abbandonare la partita contro il Torino, valida per la 28ª giornata di Serie A, dopo aver accusato un dolore al piede sinistro negli ultimi minuti del primo tempo.

L’episodio è avvenuto poco prima dell’intervallo. Il giocatore si è fermato durante l’azione ed è rimasto a terra, richiamando subito l’attenzione dello staff medico azzurro. Dopo le prime cure in campo, Vergara ha lasciato il terreno di gioco dirigendosi verso gli spogliatoi, mentre il Napoli ha chiuso la frazione finale momentaneamente in inferiorità numerica.

Durante la pausa, il tecnico Antonio Conte ha deciso di intervenire con una sostituzione. Al posto dell’esterno è entrato André-Frank Zambo Anguissa, tornato disponibile dopo l’infortunio che lo aveva tenuto lontano dal campo per diversi mesi.

Vergara è poi rientrato in panchina con una vistosa fasciatura al piede sinistro. Il fastidio riguarda la pianta del piede, zona che aveva provocato il dolore pochi minuti prima della fine del primo tempo.

L’episodio potrebbe avere conseguenze anche fuori dal campionato. Il giovane esterno è infatti tra i giocatori osservati per le prossime convocazioni della Nazionale italiana, attesa dai playoff di qualificazione al Mondiale 2026.