Napoli, stop per McTominay: infortunio e assenza contro il Como

Scott McTominay si ferma per un problema fisico e salta la sfida di Coppa Italia contro il Como. Il centrocampista del Napoli non è stato convocato da Antonio Conte dopo il riacutizzarsi di un fastidio tendineo accusato nell’ultima gara di campionato.

Problema in casa Napoli alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Como. Scott McTominay non figura tra i convocati scelti da Antonio Conte per il match, nonostante il tecnico abbia puntato su una formazione molto competitiva.

L’assenza del centrocampista scozzese è legata a un guaio fisico riemerso negli ultimi giorni. Il giocatore aveva già accusato fastidi nel precedente impegno di campionato, la trasferta vinta 3-2 sul campo del Genoa, e lo staff ha preferito fermarlo.

Proprio a Marassi McTominay era stato protagonista con il gol del momentaneo 2-0, prima di alzare bandiera bianca a inizio ripresa. Al suo posto era entrato un compagno dalla panchina, segnale di un problema che non era del tutto risolto.

Gli accertamenti hanno confermato il riacutizzarsi di una tendinopatia, disturbo già noto e gestito nelle settimane precedenti. Per evitare rischi, Conte ha deciso di non portarlo neppure in panchina per la gara dello stadio Maradona.

Lo stop costringe il tecnico a ridisegnare le rotazioni a centrocampo, in attesa di capire i tempi di recupero del giocatore, che resta uno degli elementi chiave nello scacchiere azzurro.