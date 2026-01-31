Napoli, infortunio al ginocchio per Di Lorenzo contro la Fiorentina
Brutto stop per il Napoli durante la gara con la Fiorentina: Giovanni Di Lorenzo si fa male al ginocchio nel primo tempo ed è costretto a lasciare il campo in barella, con immediato trasporto in ambulanza.
La partita del Napoli contro la Fiorentina si è complicata dopo mezz’ora di gioco. Giovanni Di Lorenzo è stato costretto ad abbandonare il campo al 29’, durante il primo tempo della sfida valida per la 23ª giornata di Serie A, con il punteggio sull’1-0.
L’azione nasce da un calcio d’angolo a favore dei viola. Il terzino azzurro salta per contendere il pallone ma, nella ricaduta, appoggia male la gamba. Il movimento innaturale provoca un problema al ginocchio che lo lascia subito a terra, visibilmente dolorante.
Lo staff medico interviene immediatamente. Dopo i primi controlli a bordo campo, il giocatore viene immobilizzato e portato fuori in barella, quindi caricato sull’ambulanza. In panchina, Antonio Conte decide di non rischiare e inserisce Olivera al suo posto.