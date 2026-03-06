Mariano, 12 anni, riceve un pulmino speciale per muoversi nonostante la malattia rara

Mariano, 12 anni, vive a Maida e pesa quasi 200 chili per una malattia rara. Per anni uscire di casa è stato difficilissimo. Ora un pulmino attrezzato donato da una fondazione gli permetterà di muoversi per visite mediche e vita quotidiana.

A Maida, nel Catanzarese, la vita di Mariano è stata a lungo segnata da ostacoli quotidiani. Il ragazzo ha 12 anni e convive con una malattia rara che lo ha portato a raggiungere quasi 200 chili di peso, rendendo difficili anche gli spostamenti più semplici fuori casa.

La sera di venerdì 6 marzo è arrivata una notizia che cambia la sua routine. La Fondazione Bambino Gesù del Cairo Ets ha deciso di donare alla famiglia un pulmino attrezzato, pensato per garantire sicurezza e accessibilità. Il mezzo consentirà al ragazzo di uscire con maggiore facilità per visite mediche, impegni quotidiani e momenti di vita all’esterno.

L’annuncio è stato diffuso attraverso un videomessaggio di monsignor Yoannis Lazhi Gaid, presidente della fondazione ed ex segretario personale di Papa Francesco. Nel messaggio ha ringraziato i donatori che hanno sostenuto l’iniziativa e reso possibile l’acquisto del veicolo.

Il progetto non si limita al mezzo di trasporto. La fondazione ha scelto di seguire il caso del ragazzo assicurando un sostegno continuativo che comprende assistenza sanitaria, supporto organizzativo e accompagnamento per lui e per la sua famiglia.

Nelle settimane scorse Mariano ha vissuto anche un incontro che per lui e i suoi genitori ha avuto un forte valore simbolico. Il dodicenne è stato ricevuto da Papa Leone XIV insieme a monsignor Gaid, un momento di incoraggiamento che ha segnato una tappa importante nel percorso del ragazzo.