Oliviero Toscani, morto a 82 anni: l'amiloidosi e cosa sapere sulla malattia rara

L’amiloidosi, malattia rara di cui soffriva Oliviero Toscani, deceduto a 82 anni, è caratterizzata da un accumulo anomalo di proteine nei tessuti del corpo, che provoca danni agli organi e disfunzioni potenzialmente letali. Non si tratta di una singola patologia, ma di un gruppo di condizioni con sintomi diversi, a seconda delle proteine implicate e degli organi colpiti.

La diagnosi richiede una biopsia per analizzare i tessuti. I depositi di amiloide possono essere sistemici, diffusi nell’organismo, o localizzati in un singolo organo. La forma più comune nei Paesi occidentali è l’amiloidosi AL, con circa 10 nuovi casi all’anno su un milione di persone. A oggi sono state identificate 37 proteine responsabili di specifiche varianti della malattia.

I sintomi variano ampiamente. Alcuni pazienti manifestano affaticamento e perdita di peso, mentre altri presentano sintomi più gravi, come insufficienza cardiaca, alterazioni del ritmo cardiaco o problemi renali, che causano edemi e altri disturbi. Quando sono colpiti i nervi, si verificano formicolio, intorpidimento e vertigini. Anche la pelle, la lingua e altri tessuti possono essere coinvolti.

La prognosi dipende dalla variante della malattia e dagli organi compromessi, con il coinvolgimento cardiaco che rappresenta la situazione più critica. Il trattamento varia in base al tipo di amiloidosi ed è spesso simile a quello utilizzato per il mieloma multiplo, includendo farmaci chemioterapici e anticorpi monoclonali come il daratumumab. Il trapianto autologo di cellule staminali è un’opzione per i pazienti idonei, sebbene il danno cardiaco possa limitarne l’eleggibilità. La diagnosi rimane complessa a causa della rarità della malattia e della variabilità dei sintomi.

Addio a Oliviero Toscani: il fotografo che ha rivoluzionato la comunicazione si spegne a 82 anni - Oliviero Toscani, celebre fotografo italiano noto per le sue campagne pubblicitarie provocatorie, è deceduto oggi, 13 gennaio 2025, all'età di 82 anni. Affetto da amiloidosi, una rara malattia incurabile che compromette gli organi vitali, Toscani era stato ricoverato il 10 gennaio presso l'ospedale di Cecina, in provincia di Livorno, a seguito di un peggioramento delle sue condizioni.

Oliviero Toscani e l'amiloidosi - nuovo farmaco 'spazzino' in cura sperimentale - In generale sono testati farmaci innovativi - evidenzia l'esperto - che aumentano l'efficacia della cura in termini di impatto sulla qualità e l'aspettativa di vita del paziente. Attualità - Un farmaco 'spazzino', che ha il compito di eliminare dai tessuti gli accumuli anomali di proteine causati dall'amiloidosi e che possono danneggiare gli organi, il cuore in questo caso.

Oliviero Toscani malato - cos'è l'amiloidosi: sintomi - rischi - Sintomi frequenti dell'amiloidosi sono affaticamento e perdita di peso. Salute - Non una sola malattia ma 'un gruppo' di patologie, con sintomi e storie diverse a seconda della proteina implicata. L'amiloidosi, di cui il fotografo Oliviero Toscani ha rivelato di soffrire, è una malattia rara, caratterizzata da un accumulo anomalo di proteine che si depositano in diversi tessuti del corpo, danneggiando gli organi e causando disfunzioni che possono essere anche letali.