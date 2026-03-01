Gabriele Da Fies morto a 2 anni per una malattia rara, commosso addio a Valle di Cadore

Gabriele Da Fies è morto a 2 anni per una malattia rara, dopo un ricovero all’ospedale di Belluno. Il piccolo si è spento tra le braccia dei genitori il 25 febbraio, lasciando un segno profondo nella comunità di Valle di Cadore.

Si sono svolti nella chiesa parrocchiale di San Martino i funerali di Gabriele Da Fies, il bambino di due anni scomparso il 25 febbraio all’ospedale di Belluno. La malattia rara contro cui lottava non gli ha lasciato scampo. Alla cerimonia ha partecipato una folla numerosa, tanto che molti fedeli sono rimasti fuori dalla chiesa.

A celebrare il rito è stato il parroco don Alessandro Coletti, che aveva già annunciato la notizia della morte. Durante l’omelia ha ricordato il piccolo come un bambino «sempre sorridente» e ha raccontato gli ultimi momenti vissuti con i genitori, Larissa e Alessandro, che lo hanno stretto fino alla fine.

Per scelta della comunità non sono state suonate le tradizionali campane a lutto. Al loro posto è risuonato “el campanel de scola”, un segnale diverso, legato all’infanzia, per accompagnare il saluto a un bambino e affidarlo a un messaggio di speranza.

Alla funzione erano presenti anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale, accanto a parenti e amici. La famiglia ha affrontato la malattia del piccolo con determinazione, sostenuta dall’affetto del paese durante tutto il percorso.

Nel ricordo scritto per l’addio, i genitori insieme alla sorellina Elisa e ai familiari hanno voluto sottolineare quanto la breve vita di Gabriele abbia lasciato un insegnamento di unità e forza. Un pensiero è stato rivolto anche al personale del reparto di Pediatria di Belluno, che lo ha seguito con attenzione e cura.

Al termine della celebrazione, una delegazione dell’ospedale ha partecipato al saluto finale. La piccola bara bianca è stata accompagnata dai bambini delle scuole elementari, compagni della sorella, ciascuno con una rosa bianca deposta poi al cimitero.