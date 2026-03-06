Neonata ustionata durante il bagnetto a Villanterio trasferita in elicottero al Niguarda
Una neonata è rimasta ustionata a Villanterio durante il bagnetto perché l’acqua era troppo calda. La piccola, che non ha ancora un anno, ha iniziato a piangere disperatamente e la madre ha chiamato subito i soccorsi.
Momenti di paura nel pomeriggio di venerdì 6 marzo a Villanterio, nel Pavese, vicino al confine con la provincia di Lodi. Una bambina di meno di un anno è rimasta ustionata mentre la madre le stava facendo il bagnetto nell’abitazione di famiglia.
Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, la piccola sarebbe entrata in contatto con acqua troppo calda. Appena immersa nella vaschetta ha iniziato a piangere in modo disperato. La madre, allarmata dal dolore della figlia, ha immediatamente contattato il numero di emergenza.
Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure direttamente in casa. Dopo la valutazione iniziale i medici hanno deciso di trasferire la bambina con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano.
All’arrivo in ospedale la neonata era cosciente. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni raccolte, non sarebbero gravi, ma i medici hanno scelto di tenerla sotto osservazione per controllare le ustioni riportate.
Nell’abitazione sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione quanto accaduto. Gli accertamenti dovranno stabilire come la bambina sia entrata in contatto con l’acqua bollente, anche se al momento l’episodio appare come un incidente domestico.