Neonata ustionata durante il bagnetto a Villanterio trasferita in elicottero al Niguarda

Una neonata è rimasta ustionata a Villanterio durante il bagnetto perché l’acqua era troppo calda. La piccola, che non ha ancora un anno, ha iniziato a piangere disperatamente e la madre ha chiamato subito i soccorsi.

