Bambina cade dalla seggiovia a Campo Felice, trasferita in elicottero al Gemelli

Bambina di 7 anni cade da una seggiovia a Campo Felice per cause ancora da chiarire e viene trasferita in elisoccorso a Roma dopo l’impatto sulla neve. È rimasta cosciente e ha accusato dolori al torace e al corpo.

Paura sulle piste di Campo Felice, dove una bambina di 7 anni è precipitata da una seggiovia finendo sulla neve sottostante. L’episodio è avvenuto durante la giornata sugli impianti sciistici e ha richiesto un intervento immediato dei soccorsi.

La piccola, secondo le prime informazioni raccolte, non ha mai perso conoscenza dopo la caduta. Subito dopo l’impatto ha iniziato a lamentare dolori in più punti del corpo, in particolare al torace, facendo scattare l’allarme tra gli operatori presenti in zona.

I sanitari del 118 sono arrivati rapidamente sul posto e hanno prestato le prime cure direttamente sulla pista. Dopo una prima valutazione, la bambina è stata trasferita all’ospedale San Salvatore dell’Aquila per accertamenti.

Successivamente i medici hanno deciso per un trasferimento in elisoccorso al policlinico Gemelli di Roma, dove la paziente è stata sottoposta a ulteriori controlli. Le condizioni non destano particolare preoccupazione: si parla di un trauma toracico lieve e di alcune contusioni.

Restano ancora da chiarire le cause della caduta dalla seggiovia. Saranno gli accertamenti a stabilire con precisione cosa sia accaduto prima dell’incidente.