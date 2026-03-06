Grande Fratello Vip 2026, i possibili concorrenti e i nomi in trattativa

Il Grande Fratello Vip 2026 torna su Canale 5 con Ilary Blasi e un cast ancora in definizione. A pochi giorni dalla partenza del reality, prevista il 17 marzo, iniziano a circolare i nomi dei possibili concorrenti pronti a entrare nella casa.

Il Grande Fratello Vip 2026 è pronto a ripartire su Canale 5. La nuova edizione dovrebbe debuttare il 17 marzo e segnerà il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi, volto legato alle prime stagioni del reality. In studio con lei sono attese Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.

L’attenzione, però, è tutta sui concorrenti che entreranno nella casa. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza figurano Antonella Elia, Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Giovanni Calvario, volto del reality Love Is Blind Italia. Il gruppo riunirebbe personalità televisive note, ex protagonisti di reality e qualche figura meno prevedibile.

Alle prime indiscrezioni si aggiungono altri candidati che sarebbero in trattativa per il programma. Tra questi compaiono la showgirl Paola Caruso e il ballerino Raimondo Todaro, conosciuto per le sue partecipazioni a Ballando con le Stelle e Amici.

Nella lista dei possibili partecipanti spuntano anche la modella e musicista di origine albanese Barbara Prezia, già vista a Pechino Express, e Marco Berri, in passato inviato delle Iene. Tra i profili provenienti dai reality figurano Ibiza Altea, protagonista di Too Hot To Handle Italia, e Renato Biancardi, noto per Ex on the Beach.

Non mancano nomi legati ai programmi sentimentali della televisione italiana. Tra questi Lucia Ilardo e Raul Dumitras, entrambi passati da Temptation Island, oltre a Nicolò Brigante, ex tronista di Uomini e Donne.

Il possibile cast comprenderebbe anche l’attore e comico Dario Cassini e la conduttrice radiofonica e imitatrice Francesca Manzini. La scelta seguirebbe la formula adottata nelle ultime edizioni, che mescola personaggi della tv, influencer e protagonisti dei reality più popolari.

Tra i nomi circolati nei giorni scorsi c’era anche quello di Francesco Faraoni, kickboxer e pugile italiano con medaglie ai Mondiali e agli Europei WAKO. Al momento, però, non risulterebbe tra i concorrenti destinati a entrare nella casa.