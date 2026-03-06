The Voice Generations torna su Rai 1 con Antonella Clerici e le Blind Auditions

The Voice Generations debutta venerdì 6 marzo su Rai 1 con la nuova stagione condotta da Antonella Clerici. Il programma parte alle 22 dopo la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 e riporta sul palco gruppi legati da famiglia o amicizia.

Venerdì 6 marzo prende il via su Rai 1 la nuova stagione di The Voice Generations, lo spin-off del talent dedicato ai gruppi formati da persone di età diverse ma unite da un rapporto familiare, di amicizia o di lavoro. Il debutto è previsto eccezionalmente alle 22, subito dopo la diretta della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Alla guida dello show torna Antonella Clerici. Accanto a lei siedono in giuria i cinque coach che hanno accompagnato il successo del format nelle edizioni precedenti: Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Saranno loro a scegliere i gruppi vocali che entreranno nelle rispettive squadre.

Le prime tre puntate sono dedicate alle Blind Auditions. Durante questa fase i coach ascoltano le esibizioni con la poltrona girata, senza vedere i concorrenti. Se una performance li convince possono voltarsi prima della fine del brano e tentare di assicurarsi il gruppo. Quando più giudici premono il pulsante, la scelta finale spetta ai cantanti.

Anche quest’anno entra in gioco il meccanismo del Super Blocco. Ogni coach potrà usarlo una sola volta nelle audizioni per impedire a un collega di aggiudicarsi un gruppo. È una carta strategica che può cambiare l’esito della gara già nelle prime serate.

Al termine della terza audizione ciascun giudice avrà una squadra di sette gruppi. Con la fase del Cut dovrà però ridurre la propria squadra a tre formazioni. In totale saranno dodici i gruppi che accederanno alla finale, prevista per venerdì 27 marzo, quando verrà proclamato il vincitore della seconda stagione.

Sul palco arrivano storie diverse, ma tutte legate dalla stessa passione per la musica. Genitori e figli, fratelli, amici o colleghi condividono la scena portando brani e racconti personali che attraversano più generazioni.