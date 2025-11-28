The Voice Senior torna il 28 novembre: anticipazioni sulle nuove Blind Auditions

Torna questa sera, venerdì 28 novembre, il nuovo appuntamento con The Voice Senior, il talent dedicato alle migliori voci over 60, condotto da Antonella Clerici e proposto in prima serata. L’edizione di quest’anno porta con sé volti amati e nuove dinamiche che puntano a valorizzare il talento e le storie dei concorrenti.

Accanto a Loredana Bertè, Arisa e Clementino, entrano in scena Nek e Rocco Hunt, con quest’ultimo pronto a condividere la poltrona proprio con Clementino in una formazione inedita. Resta immutata la formula vincente che ha contribuito al successo del programma, capace di regalare al pubblico racconti intensi di vita e musica.

La serata si apre con le attesissime Blind Auditions, le classiche “audizioni al buio” in cui i coach, seduti di spalle, ascoltano i concorrenti senza vederli. Sarà la sola voce a fare la differenza: se riuscirà a catturare l’attenzione, il coach potrà voltarsi e tentare di portare il cantante nella propria squadra. Nel caso in cui più coach si girino, sarà il concorrente a scegliere il team in cui proseguire il percorso.

Anche in questa edizione tornano due strumenti chiave: il tasto Blocco, che impedisce a un coach rivale di selezionare un talento ambito, e il tasto Seconda Chance, che offre la possibilità di far tornare sul palco un artista non scelto nella prima esibizione, permettendogli una nuova opportunità in una puntata successiva.

Al termine della quarta e ultima puntata dedicata alle Blind, i giudici dovranno scegliere i 24 concorrenti che passeranno al Knock Out, la semifinale. Ogni squadra schiererà sei talenti, chiamati a sfidarsi interpretando un brano assegnato dal proprio coach. Solo tre concorrenti per team accederanno alla Finale, dove il televoto decreterà il vincitore della sesta edizione di The Voice Senior.

Accanto alle performance dei concorrenti, il pubblico potrà assistere a esibizioni di guest star e ai sempre apprezzati duetti tra coach e talenti, arricchiti quest’anno dal debutto di Nek e Rocco Hunt. Una serata che promette emozioni, musica e nuove storie tutte da scoprire.