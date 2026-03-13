The Voice Generations, stasera su Rai 1 la seconda puntata con le Blind Auditions

Antonella Clerici conduce il 13 febbraio la seconda puntata di The Voice Generations su Rai 1. Lo show musicale torna con le Blind Auditions, dove gruppi formati da familiari e amici di età diverse salgono sul palco uniti dalla stessa passione per il canto.

Secondo appuntamento in prima serata per The Voice Generations, lo spin-off del celebre talent musicale dedicato ai gruppi formati da persone di età diverse. La trasmissione va in onda venerdì 13 febbraio alle 21.30 su Rai 1 ed è guidata da Antonella Clerici. Sul palco si esibiscono squadre composte da parenti, amici o colleghi legati dalla musica.

La puntata è dedicata alle Blind Auditions, la fase in cui i coach ascoltano le performance senza vedere i concorrenti. Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt restano infatti con le spalle al palco e decidono se premere il pulsante solo basandosi sulla voce del gruppo in gara.

Quando un’esibizione convince uno o più giudici, questi possono voltarsi prima della fine del brano per provare a portare il gruppo nella propria squadra. Se più coach si girano, la scelta finale spetta ai concorrenti, che decidono con chi continuare il percorso nel programma.

Anche in questa edizione è previsto il Super Blocco, un pulsante speciale che ogni coach può utilizzare una sola volta durante le audizioni. Premendolo si impedisce a un altro giudice di inserire il gruppo appena esibito nella propria squadra.

Dopo la terza sessione di audizioni ogni coach dovrà aver formato una squadra composta da sette gruppi vocali. Con il meccanismo del Cut i giudici saranno però costretti a ridurre il team, scegliendo soltanto tre formazioni da portare alla fase finale.

In totale saranno dodici i gruppi che accederanno alla finale del 27 marzo. In quella serata verrà proclamato il vincitore della seconda stagione del programma, che racconta sul palco storie familiari e amicizie legate dalla stessa passione per la musica.