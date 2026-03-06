Influencer Nancy Grewal uccisa a coltellate in Ontario, la sorella accusa i video pubblicati online

Nancy Grewal è morta dopo essere stata accoltellata la sera del 3 marzo 2026 a LaSalle, in Ontario. L’influencer canadese di 45 anni è stata soccorsa e portata in ospedale, ma le ferite riportate nell’aggressione si sono rivelate fatali.

La creator canadese Nancy Grewal, 45 anni, è stata uccisa a coltellate la sera del 3 marzo 2026 a LaSalle, cittadina dell’Ontario. L’allarme è scattato intorno alle 21.30, quando i soccorritori sono intervenuti dopo una segnalazione di aggressione. La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove è morta poco dopo per le gravi ferite.

La polizia locale ha confermato che si tratta di un omicidio. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dell’attacco e individuare il responsabile. Al momento le autorità non hanno diffuso dettagli sul possibile aggressore né sul contesto in cui è avvenuta la violenza.

La notizia della morte è stata resa pubblica sui social dalla sorella Alishaa Grewal. In un messaggio carico di dolore ha raccontato di aver perso «la sua forza e la sua migliore amica», ricordando il legame molto stretto che le univa.

Secondo la famiglia, il motivo dell’aggressione potrebbe essere collegato ai video pubblicati online dalla creator. Grewal era conosciuta per contenuti lifestyle ma anche per interventi e opinioni su temi politici legati sia al Canada sia all’India.

Sui social l’influencer aveva costruito una piccola ma attiva comunità. Il suo profilo Instagram contava quasi 15 mila follower, mentre il canale YouTube aveva circa 10 mila iscritti, che seguivano i suoi video e i commenti sull’attualità.