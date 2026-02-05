Influencer uccisa a coltellate a Recife dalla ex del fidanzato

La giovane influencer brasiliana Maria Luiza Costa da Silva è stata uccisa a coltellate a Recife durante una lite notturna. L’aggressione è avvenuta all’uscita di una festa di carnevale. La presunta responsabile è l’ex del fidanzato.

Si chiamava Maria Luiza Costa da Silva e sui social era conosciuta come Malu Costantine. Aveva 18 anni e su Instagram contava circa 30mila follower. La notte del 31 gennaio 2026 la giovane è stata uccisa a coltellate nei pressi di un locale di Recife, nel nord-est del Brasile.

Secondo quanto riferito alla polizia, l’aggressione è avvenuta dopo l’uscita da una festa di carnevale. Maria era insieme al fidanzato, Gabryel Nascimento da Silva, 27 anni, quando hanno incrociato Kallyne Santos da Silva, ex compagna dell’uomo. Tra i tre sarebbe scoppiato un litigio degenerato in pochi minuti.

Leggi anche Australia: bambina di 10 anni uccisa a coltellate dalla sorella 17enne

Durante la discussione, la donna avrebbe estratto un coltello e colpito più volte l’influencer. Gabryel ha raccontato agli investigatori di aver cercato di fermarla, riportando una ferita alla coscia. Maria è stata soccorsa ma è morta prima di arrivare in ospedale.

L’aggressora, rimasta ferita all’addome nella colluttazione, è riuscita inizialmente a fuggire. È stata rintracciata poco dopo in un altro ospedale e si trova sotto custodia delle forze dell’ordine. Nelle ore successive, i profili social di Maria Luiza Costa da Silva sono stati chiusi.