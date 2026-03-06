Senigallia, trovato morto un 44enne nel fiume Misa: indagini sulle cause

Un 44enne di Senigallia è stato trovato morto nel fiume Misa dopo essere scomparso durante la notte. Il corpo è emerso all’alba vicino alla caserma della Guardia di finanza. Gli investigatori valutano l’ipotesi di un gesto volontario.

Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato nelle prime ore del mattino nel fiume Misa, a Senigallia, in provincia di Ancona. La scoperta è avvenuta intorno alle 7.30 dopo una segnalazione arrivata da via Perilli, nel tratto vicino alla caserma della Guardia di finanza.

La vittima è un 44enne residente in città, di cui si erano perse le tracce durante la notte. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, il cadavere si trovava già in acqua da diverse ore.

Leggi anche: Imprenditore 45enne trovato morto negli uffici della sua azienda a Senigallia

Per il recupero sono intervenuti i vigili del fuoco con i sommozzatori del nucleo di Ancona, affiancati da Polizia, Carabinieri e Polizia locale. Dopo il recupero del corpo sono partiti gli accertamenti per chiarire come l’uomo sia finito nel fiume.

L’ipotesi al momento più considerata dagli investigatori è quella di un gesto volontario, ma gli agenti stanno ricostruendo le ultime ore della vittima per capire cosa sia accaduto prima della caduta in acqua.