Imprenditore 45enne trovato morto negli uffici della sua azienda a Senigallia

Sabato sera, a Cesano di Senigallia, un imprenditore di 45 anni è stato trovato senza vita negli uffici della sua azienda. La moglie, preoccupata per il mancato rientro a cena e l'impossibilità di contattarlo telefonicamente, ha lanciato l'allarme. Le luci accese all'interno dell'attività, in un orario insolito per un giorno prefestivo, hanno destato ulteriori sospetti.

All'arrivo sul posto, i soccorritori hanno tentato invano di rianimare l'uomo, constatandone il decesso. Secondo una prima ricostruzione, accanto al corpo sarebbero stati rinvenuti una sostanza velenosa e un biglietto, elementi che fanno ipotizzare un gesto volontario. Le autorità stanno valutando la possibilità di disporre un'autopsia per accertare le cause del decesso e confermare se la morte sia stata provocata dall'ingestione del veleno.

Nel settembre 2016, un imprenditore di 61 anni è stato trovato morto nella sua azienda a Senigallia, in zona Cesanella. Il cadavere è stato scoperto dai dipendenti al momento della riapertura. Secondo i carabinieri del nucleo radiomobile, l'uomo si sarebbe tolto la vita impiccandosi. La ditta, che produceva materiali per rivenditori di ferramenta, avrebbe avuto recentemente problemi economici, che, insieme alla separazione dalla moglie, potrebbero aver contribuito al tragico gesto.

In un altro caso, nell'agosto 2024, lo chef anconetano Stefano Serrani, di 54 anni, è stato trovato morto in un campeggio privato a Senigallia, dove trascorreva le vacanze. Aveva accusato un lieve malessere nel primo pomeriggio e si era ritirato a riposare. Al risveglio, le sue condizioni erano peggiorate, portando gli amici a chiamare i soccorsi. Nonostante l'intervento del personale medico, Serrani è deceduto a causa di un malore fatale.

