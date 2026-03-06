Mario Adinolfi racconta il dimagrimento dopo l'Isola dei Famosi

Mario Adinolfi racconta di aver perso 70 chili dopo la partenza per l’Isola dei Famosi del 3 maggio. Il giornalista, che allora pesava quasi 228 chili, attribuisce il risultato a dieta, attività fisica e a una terapia seguita sotto controllo medico.

Mario Adinolfi torna a parlare del suo percorso di dimagrimento e condivide un nuovo aggiornamento con chi lo segue sui social. Il giornalista ha spiegato di aver perso 70 chili dal 3 maggio, giorno in cui partì per partecipare all’Isola dei Famosi in Honduras. All’epoca, ha ricordato, il suo peso era di 227,9 chili.

L’esperienza nel reality è stata il punto di partenza del cambiamento. Durante la permanenza nel programma televisivo Adinolfi aveva già registrato un primo calo significativo, arrivando a perdere 26 chili nel corso dell’avventura.

Leggi anche: Mario Adinolfi ricoverato d'urgenza dopo l'Isola dei Famosi: Un grande spavento, ma sto bene

Nei mesi successivi il giornalista ha raccontato di aver intrapreso una terapia con Tirzepatide, precisando di seguire il trattamento sotto stretto controllo medico. Il farmaco, ha spiegato, rappresenta un aiuto ma non è l’unico elemento del percorso.

Parallelamente ha modificato le abitudini quotidiane. Adinolfi ha ridotto in modo drastico alcuni alimenti come pane, pasta, pizza, fritti, dolci e bibite gassate. Alla dieta ha affiancato anche più movimento, cercando di camminare ogni giorno e superando i 5 mila passi, pari a quasi quattro chilometri in meno di un’ora.

Nel suo messaggio ha spiegato che il risultato nasce da diversi fattori: determinazione personale, supporto della famiglia, attenzione medica e disponibilità ai sacrifici necessari per cambiare stile di vita. Ha poi ringraziato chi lo ha incoraggiato in questi mesi, ricordando il sostegno ricevuto durante il percorso.