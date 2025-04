L'Isola dei Famosi 2025: Mario Adinolfi tra i possibili concorrenti

L'Isola dei Famosi 2025: Mario Adinolfi tra i possibili concorrenti

L'Isola dei Famosi sta per tornare su Canale 5 e Mario Adinolfi potrebbe essere tra i nuovi concorrenti. L'indiscrezione arriva dal sito di Davide Maggio, che inserisce il giornalista, ex deputato del Partito Democratico e fondatore del Popolo della Famiglia e dei Family Day, tra i partecipanti pronti a partire per l'Honduras. Il reality show riparte il 7 maggio con Veronica Gentili alla conduzione per la prima volta. Il nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato i primi 12 nomi ufficiali: Chiara Balistreri, Loredana Cannata, Angelo Famao, Antonella Mosetti, Cristina Plevani, Teresanna Pugliese, Omar Fantini, Mirko Frezza, Camila Giorgi, Patrizia Rossetti, Nunzio Stancampiano e Paolo Vallesi.

Patrizia Rossetti: Partecipare all'Isola dei Famosi sarebbe il sogno della mia vita

La conduttrice televisiva Patrizia Rossetti ha espresso il desiderio di partecipare all'Isola dei Famosi, considerandolo "il sogno della vita" e un'opportunità per smettere di fumare.

L'Isola dei Famosi 2025: al via a maggio con Veronica Gentili alla conduzione

A maggio 2025, in prima serata su Canale 5, riparte "L'Isola dei Famosi", con Veronica Gentili al timone del programma.

