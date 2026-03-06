Trump alla Casa Bianca, la preghiera nello Studio Ovale diventa virale

Un video diffuso dal collaboratore Dan Scavino mostra Donald Trump nello Studio Ovale mentre un gruppo di persone prega per lui. Le immagini, pubblicate sui social, ritraggono il momento di raccoglimento attorno alla scrivania presidenziale.

Un filmato girato nello Studio Ovale ha iniziato a circolare rapidamente sui social network. Le immagini, condivise da Dan Scavino, collaboratore di Donald Trump, mostrano il presidente seduto alla sua scrivania mentre diverse persone lo circondano per un momento di preghiera.

Nel video si vede Donald Trump al centro della stanza. I presenti formano una sorta di catena: chi è più vicino appoggia le mani sulle sue spalle e sulle braccia, mentre gli altri si dispongono tutt’intorno. Il gruppo resta in silenzio mentre una persona guida l’invocazione.

Durante la preghiera viene chiesto che “dal cielo arrivi l’ispirazione nel cuore e nella mente del presidente”. Nelle parole pronunciate nel corso del momento di raccoglimento si chiede anche protezione per il capo della Casa Bianca e per i militari americani impegnati all’estero.

La voce che guida la preghiera chiede inoltre che il presidente riceva la forza necessaria per guidare il Paese in un periodo definito difficile. Il breve video, pubblicato online, ha rapidamente attirato l’attenzione degli utenti e si è diffuso su diverse piattaforme.