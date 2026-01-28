Trump e Putin, la foto del vertice in Alaska esposta alla Casa Bianca

Una fotografia del vertice tra Trump e Putin in Alaska è ora appesa alla Casa Bianca, in un’area di passaggio tra Ala Ovest e residenza. L’immagine, mostrata dallo stesso Trump ad agosto, torna al centro dell’attenzione per la sua collocazione.

Una fotografia che ritrae Donald Trump insieme a Vladimir Putin durante il loro incontro in Alaska è stata collocata alla Casa Bianca, lungo il corridoio che unisce l’Ala Ovest alla residenza presidenziale. L’immagine incorniciata è comparsa in uno spazio molto frequentato all’interno dell’edificio.

A notare per prima il dettaglio è stata la corrispondente di PBS Elizabeth Landers. Osservando la parete dell’atrio, ha segnalato la presenza dello scatto del vertice estivo tra i due leader. Subito sotto è visibile un’altra foto che mostra Trump con uno dei suoi nipoti.

Lo scatto non è nuovo. Il presidente statunitense lo aveva già mostrato il 22 agosto 2025 durante una conferenza stampa, spiegando che l’immagine gli era stata inviata direttamente da Putin. Oggi quella stessa fotografia è esposta in uno dei punti più visibili della sede presidenziale.

Il vertice si era svolto il 15 agosto 2025 in una base militare in Alaska, nei pressi di Anchorage, ed era durato oltre tre ore. I due leader avevano avuto un primo confronto informale a bordo dell’auto del presidente americano, seguito da un incontro ristretto in formato tre contro tre.

Per la delegazione russa erano presenti l’assistente del Cremlino Yury Ushakov e il ministro degli Esteri Sergey Lavrov. Per gli Stati Uniti avevano preso parte ai colloqui il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale Steve Witkoff.

Al termine della riunione, Putin aveva indicato la guerra in Ucraina come tema centrale delle discussioni, parlando della possibilità di avviare una nuova fase nei rapporti tra i due Paesi e invitando Trump a Mosca. Il presidente americano aveva parlato di passi avanti nei colloqui, precisando però che non era stato trovato un accordo su tutti i punti in agenda.