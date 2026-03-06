GTA Online, nuova livrea per Pfister X-treme e bonus doppi negli sfasciacarrozze

Rockstar aggiorna GTA Online con nuovi bonus settimanali. Arriva la livrea Mimetica a metà Premier per la Pfister X-treme e aumentano i guadagni degli sfasciacarrozze, con ricompense raddoppiate e veicoli speciali riscattabili dopo i furti.

In GTA Online debutta una nuova personalizzazione dedicata alla Pfister X-treme. I giocatori possono applicare la livrea Mimetica a metà Premier presso qualsiasi officina del gioco, aggiungendo un nuovo look alla supercar disponibile nell’universo online di Los Santos.

L’aggiornamento settimanale introduce anche diversi bonus economici. Chi gestisce uno sfasciacarrozze può contare su introiti giornalieri raddoppiati grazie alle attività di recupero e demolizione dei veicoli abbandonati in città. Gli abbonati a GTA+ ottengono ricompense ancora più alte, con guadagni quadruplicati.

Leggi anche: GTA ONLINE: GTA$ e RP doppi nelle sfide e negli eventi Freemode

Per lo stesso periodo aumenta anche la rapidità con cui i veicoli vengono smantellati. L’attività diventa quindi più veloce e redditizia, mentre l’acquisto dello sfasciacarrozze e dei suoi potenziamenti è proposto con uno sconto del 40%.

Tra le opportunità della settimana spiccano anche due colpi che permettono di ottenere auto rare. Completando Il Furto da primo premio si può riscattare una Pfister Comet S2 Cabrio con targa personalizzata LS Pounders, mentre portando a termine Il Furto ai gangster diventa disponibile la Lampadati Tigon con targa LS Panic.

È prevista inoltre una sfida settimanale dedicata ai furti degli sfasciacarrozze. Portando a termine due colpi si ricevono 100.000 GTA$, un incentivo extra per chi vuole dedicarsi alle attività illegali legate al recupero delle auto.

Chi possiede un carro attrezzi può sfruttare anche i bonus del servizio di traino. Rimorchiare veicoli incidentati o abbandonati verso lo sfasciacarrozze garantisce il doppio dei guadagni per tutta la durata dell’evento, mentre le opzioni di personalizzazione dei mezzi sono proposte con uno sconto del 40%.

Le gare create dalla community offrono a loro volta premi maggiorati. Partecipando alla Serie di gare della comunità si ottengono GTA$ e RP doppi, con ricompense quadruplicate per gli abbonati GTA+. Tra le piste disponibili compare anche la nuova creazione stunt # LARGA LAPS #, ambientata tra il Vinewood Reservoir e Blaine County.

Rientra tra le modalità in evidenza anche Velocità esplosiva (Remix), che per tutta la settimana assegna ricompense doppie ai partecipanti.

Nel negozio del gioco sono disponibili diversi veicoli con riduzione di prezzo del 30%, tra cui Nagasaki Buzzard d’assalto, Buckingham Miljet, Pfister Astron, Pegassi Tempesta, JoBuilt Phantom Custom, Dinka Sugoi, Declasse Mamba e Lampadati Novak.

Il Furgone delle armi propone inoltre un inventario aggiornato con il Cannone a rotaia scontato del 40%, mentre l’Up-N-Atomizer è disponibile con riduzione del 30% per gli abbonati GTA+. Tra gli altri equipaggiamenti figurano lanciarazzi, fucile da cecchino pesante, moschetto, giratubi, granate, tubi bomba e bombe adesive.