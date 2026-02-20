GTA Online, bonus doppi per biker e ricompense speciali del Capodanno lunare
GTA Online rilancia i contenuti per biker con bonus doppi e tripli per spingere le attività illegali e le gare del Capodanno lunare. In arrivo anche sconti su fabbriche, veicoli e ricompense gratuite a tema cavalli.
Le attività dei centauri tornano al centro dell’azione a Los Santos, con una settimana ricca di incentivi per chi gestisce affari poco puliti. Le missioni della Clubhouse, gli incarichi e le sfide dell’MC, insieme alla produzione e vendita di banconote false, garantiscono compensi raddoppiati.
Chi vuole avviare questo tipo di business può farlo approfittando degli sconti: le fabbriche per la produzione di denaro contraffatto costano il 40% in meno, mentre migliorie e modifiche scendono fino al 25% fino al 25 febbraio.
Anche il traffico di merce illegale diventa più redditizio. Le vendite agli spacciatori permettono di ottenere GTA$ doppi, trasformando rapidamente le scorte accumulate in guadagni consistenti.
Spazio poi alle gare stunt dedicate al Capodanno lunare, ambientate tra decorazioni a tema e percorsi spettacolari. Queste competizioni offrono ricompense triple in GTA$ e RP, che diventano ancora più alte per chi possiede GTA+. Vincendo due gare si completa la sfida settimanale, con un premio extra di 100.000 GTA$.
Tra i contenuti gratuiti spiccano la maglietta rossa dedicata all’Anno del Cavallo e diversi oggetti estetici. I giocatori possono ottenere tatuaggi a tema cavalli senza costi e ritirare maschere speciali nei negozi di Vespucci Beach entro il 4 marzo.
Prosegue anche la caccia ai collezionabili Yuanbao sparsi per la mappa. Ogni oggetto raccolto garantisce denaro e punti esperienza, mentre chi completa l’intera collezione riceve un bonus di 88.888 GTA$.
Nella serie di combattimenti della comunità debutta una nuova modalità ambientata nel deserto del Grand Senora, con scontri a squadre in stile Re della collina. Anche qui sono previsti bonus doppi su GTA$ e RP per tutta la settimana.
Non mancano le offerte sui veicoli, con numeri scontati del 30% su diversi modelli tra elicotteri, fuoristrada e auto sportive. Disponibili anche promozioni sull’equipaggiamento nel Furgone delle armi, tra cui il fucile militare scontato e una mazza da baseball gratuita.