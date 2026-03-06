Project Helix, la nuova Xbox che unisce console e giochi PC

Microsoft prepara Project Helix, la nuova Xbox pensata per unire console e PC. La piattaforma nasce per ampliare la libreria di giochi e consentire l’uso dello stesso account e dei salvataggi su dispositivi diversi.

Microsoft ha iniziato a svelare i primi elementi di Project Helix, nome in codice della futura generazione di Xbox. Il progetto punta a cambiare il rapporto tra console e computer, con una piattaforma pensata per integrare in modo diretto il mondo dei videogiochi PC con quello delle console domestiche.

Helix è ancora una denominazione provvisoria, ma indica la direzione scelta dall’azienda. L’idea è costruire un sistema più aperto e connesso rispetto alle console tradizionali. Il simbolo del progetto è una doppia elica di DNA, scelta per rappresentare due filamenti che si intrecciano: quello del gaming su console e quello dei computer.

Il cambiamento più rilevante riguarda la possibilità di accedere a giochi PC e titoli Xbox all’interno dello stesso ambiente. Gli utenti potrebbero utilizzare un unico account e continuare le partite su dispositivi diversi senza perdere progressi o salvataggi. In pratica, la distinzione tra giocare su computer o su console diventerebbe molto meno marcata.

Sul fronte tecnico i dettagli sono ancora limitati, ma la nuova Xbox sarà progettata con hardware di ultima generazione. Come nelle piattaforme precedenti, è probabile l’impiego di un chip sviluppato insieme ad AMD, pensato per migliorare grafica, velocità di caricamento e prestazioni nei titoli più recenti.

Un’architettura più vicina a quella dei PC potrebbe anche semplificare il lavoro degli sviluppatori. Portare un gioco da una piattaforma all’altra richiederebbe meno adattamenti, rendendo più rapido l’arrivo dei titoli su più sistemi.

Negli ultimi anni la strategia Xbox si è allargata oltre la semplice console domestica. Servizi come Xbox Game Pass e il cloud gaming hanno già spinto Microsoft verso un modello multipiattaforma, accessibile da computer, console e dispositivi mobili.

Project Helix si inserisce proprio in questa evoluzione. L’obiettivo è creare un unico ecosistema di gioco in cui console, PC e servizi online lavorino insieme, offrendo un accesso più ampio ai videogiochi.

Per ora non esiste una data ufficiale di uscita, né informazioni su prezzo o design della nuova console. I primi dettagli indicano però che la prossima generazione di Xbox potrebbe puntare soprattutto sull’integrazione tra piattaforme piuttosto che su un semplice salto di potenza.