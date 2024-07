Xbox annuncia la disponibilità della Stagione 13 di Sea of Thieves per Xbox, PlayStation 5, PC

Xbox annuncia oggi la disponibilità della Stagione 13 di Sea of Thieves gratuito per tutti i giocatori Xbox, PlayStation 5, PC Windows e Steam.

La Stagione 13 vede il ritorno del Capitano Flameheart e due nuove aggiunte al sandbox diSea of Thieves: l'evento mondiale Burning Blade e i nuovi e intriganti Skeleton Camps. Ogni equipaggio può partecipare all'Evento Mondiale Burning Bladee, in caso di vittoria, sfidare Flameheart o prestare il proprio servizio per ottenere potenti premi, tra cui nuovi bottini, armi e altro ancora.

Oltre ai nuovi costumi sbloccati e ai 100 livelli di Reputazione stagionale, l'Emporio dei Pirati ha ampliato notevolmente il suo stock con la collezione Radiant Comet, il Runway Emote Bundle e, per la prima volta, gli animali domestici tucano. Per una lista completa di tutti gli ultimi aggiornamenti, è possibile consultare le ultime release notes e, detto questo, è ora di partire!

Sea of Thieves è disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/11 PC, Steam e PlayStation 5 a partire da€39,99 È inoltre disponibile con Xbox Game Pass e PC Game Pass.