Indian Wells, sorteggio nella notte per Sinner: orario, avversari e dove vedere il torneo

Jannik Sinner torna a Indian Wells dopo le sconfitte a Doha e agli Australian Open e attende il sorteggio del tabellone. Nella notte si definisce il percorso nel Masters 1000 californiano con possibili sfide di alto livello.

Jannik Sinner è pronto a ripartire dal Masters 1000 di Indian Wells, in calendario dal 4 al 15 marzo. Il numero due del mondo arriva in California dopo lo stop nei quarti a Doha contro Mensik e la sconfitta in semifinale agli Australian Open contro Djokovic.

Il primo passaggio chiave è il sorteggio del tabellone principale, previsto nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 marzo, a mezzanotte ora italiana. L’evento sarà visibile in streaming su Tennis Channel, mentre non è prevista copertura televisiva.

Il torneo sarà invece trasmesso in diretta sui canali Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche tramite Sky Go e NOW. Sinner, grazie al ranking, entrerà in gioco direttamente al secondo turno senza dover disputare il primo match.

Guardando al possibile percorso, l’azzurro potrà incontrare Carlos Alcaraz solo in finale. In semifinale, invece, potrebbe trovarsi di fronte Novak Djokovic o Alexander Zverev, due degli avversari più temibili del circuito.

Nei quarti di finale le opzioni includono giocatori tra la quinta e l’ottava testa di serie, tra cui Lorenzo Musetti, Alex De Minaur, Taylor Fritz e Ben Shelton. Un eventuale derby italiano potrebbe materializzarsi agli ottavi, con Flavio Cobolli tra i possibili incroci.

Il debutto al secondo turno si preannuncia più accessibile, senza teste di serie tra gli avversari. Dal terzo turno in avanti, però, il livello salirà rapidamente, con sfide contro tennisti posizionati tra il 25° e il 32° posto del ranking mondiale.