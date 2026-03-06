Matteo Canzi vince MasterChef Italia, chi è Teo il 24enne brianzolo che conquista il titolo

Matteo Canzi ha vinto MasterChef Italia dopo aver convinto i giudici con un menu personale nella finale della quindicesima edizione. Il 24enne brianzolo, studente di marketing, ha superato Carlotta in una sfida serrata e porta a casa 100mila euro e un libro di ricette.

Matteo Canzi, per tutti Teo, è il nuovo vincitore di MasterChef Italia. Il 24enne originario della Brianza ha conquistato la quindicesima edizione del talent culinario dopo una finale combattuta, convincendo i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli con un menu personale costruito piatto dopo piatto.

L’ultima sfida si è trasformata in un duello diretto con Carlotta. Dopo una serata ricca di imprevisti e tensione ai fornelli, i giudici hanno premiato la proposta gastronomica di Teo. Con la vittoria il giovane cuoco amatoriale ottiene il titolo di quindicesimo MasterChef italiano, 100 mila euro in gettoni d’oro, un corso di formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e la pubblicazione del suo primo libro di ricette.

Il volume, intitolato “Il gusto del perché – Nulla si crea. Nulla si distrugge. Tutto si cucina”, arriverà in libreria il 12 marzo. Per Canzi rappresenta il primo passo di un percorso professionale che punta a trasformare la passione per la cucina in un lavoro.

Nato e cresciuto a Molgora, in provincia di Lecco, Teo ha 24 anni e studia International Marketing. La passione per i fornelli nasce quando è bambino, tra ricette e pomeriggi passati in cucina con la nonna. Per molto tempo resta un interesse coltivato nel tempo libero, mentre gli studi universitari proseguono.

Il momento che cambia tutto arriva durante le feste di Natale di qualche anno fa. Canzi decide di preparare un piatto complesso, il filetto alla Wellington. La riuscita della ricetta lo convince che cucinare può diventare qualcosa di più di un semplice passatempo. Da allora inizia a studiare tecniche, provare nuovi piatti e affinare il proprio stile.

La partecipazione a MasterChef Italia nasce anche con un obiettivo personale: dimostrare al padre che la cucina può essere una strada concreta. Dopo la vittoria, lo stesso Antonino Cannavacciuolo gli ha ricordato che il primo da convincere resta proprio lui.

Durante la finale accanto a Teo c’era anche la fidanzata Elena, presente in studio per sostenerlo nell’ultima prova della competizione.

Il progetto per il futuro è chiaro. Canzi vuole lavorare come private chef e costruire una carriera nel mondo della ristorazione. Negli ultimi anni ha iniziato a esplorare tradizioni gastronomiche diverse, con particolare curiosità per la cucina spagnola e quella giapponese.

Nel tempo libero ama anche lo sport, anche se un infortunio lo ha costretto a rallentare negli ultimi anni. La vittoria nel programma televisivo rappresenta per lui un passaggio decisivo verso il mondo professionale della cucina.

La finale della quindicesima stagione è stata tra le più movimentate degli ultimi anni. Dopo l’uscita di Dounia e Matteo Rinaldi nella puntata precedente, guidata dallo chef tristellato Norbert Niederkofler, la sfida conclusiva ha visto protagonisti Teo e Carlotta.

Durante la preparazione dei menu sono arrivati anche due ospiti speciali. La chef Chiara Pavan ha chiesto ai finalisti di realizzare un amuse-bouche utilizzando fiori commestibili, mentre lo chef Giancarlo Perbellini ha assaggiato e valutato i secondi piatti.

Al termine della degustazione completa dei menu, i giudici hanno scelto di assegnare la vittoria a Teo, premiando tecnica, creatività e identità culinaria mostrata durante tutto il percorso nel programma.