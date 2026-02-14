Matteo Lee lascia MasterChef Italia dopo eliminazione a sorpresa

Matteo Lee lascia MasterChef Italia dopo un’eliminazione inaspettata. Il concorrente bolognese racconta errori, crescita personale e il coraggio di esporsi senza timori.

L’uscita di Matteo Lee da MasterChef Italia ha spiazzato concorrenti e pubblico. Nella puntata del 12 febbraio 2026, il 27enne di Bologna è stato eliminato a un passo dalla finale, nonostante fosse considerato uno dei favoriti. Il suo percorso si chiude con un messaggio diretto: affrontare le sfide senza lasciarsi bloccare dal giudizio o dalla paura di sbagliare.

Lee racconta l’esperienza nel programma come un cambiamento netto: «Un salto nel vuoto», lo definisce. Prima viveva una quotidianità più isolata, poi si è trovato immerso in una competizione intensa. Figlio di genitori cinesi e cresciuto parlando anche cantonese, ha sempre visto la cucina come un modo per esplorare culture diverse e portarle in famiglia.

La partecipazione al talent non nasceva dal desiderio di visibilità, ma dalla voglia di migliorarsi. «Volevo mettermi alla prova con chef stellati», spiega. Nel corso delle prove, però, sono emersi anche i limiti. Decisivo lo Skill Test guidato da Ángel León: un risotto troppo grasso e un’aioli non equilibrato hanno pesato sul giudizio finale.

Lee riconosce di aver osato troppo in alcuni momenti, scegliendo di non ripetersi mai. Tra le difficoltà ammette anche l’impiattamento, aspetto che a casa trascurava. Più del lato tecnico, però, sottolinea il cambiamento personale: l’esperienza lo ha aiutato a relazionarsi meglio con gli altri e a esprimersi con maggiore sicurezza.

Importante il confronto con gli altri concorrenti, in particolare con Anna Zhang, che lo ha spinto a non frenarsi da solo. Parole positive anche per i giudici: Antonino Cannavacciuolo, che lo ha sostenuto fino all’ultimo, Giorgio Locatelli, tra i suoi punti di riferimento, e Bruno Barbieri, con cui ha trovato subito sintonia.

La puntata dell’eliminazione ha segnato anche un buon risultato per il programma, con circa 900mila spettatori e un aumento rispetto alla settimana precedente. Intanto la competizione prosegue e Lee indica il suo favorito: Niccolò Mazzanti.

Fuori dalla gara, torna ai fornelli con una nuova consapevolezza. L’esperienza gli ha lasciato più sicurezza e meno timori nel mettersi alla prova, anche lontano dalle telecamere.