BigMama rientra in Italia da Dubai con volo organizzato dalla Farnesina

BigMama è rientrata in Italia da Dubai dopo i giorni di blocco causati dalla chiusura dello spazio aereo seguita all’attacco all’Iran. La rapper è atterrata a Bergamo con uno dei voli organizzati per riportare a casa centinaia di italiani rimasti negli Emirati.

La rapper BigMama è tornata in Italia dopo essere rimasta bloccata negli Emirati Arabi Uniti a causa della sospensione di numerosi collegamenti aerei seguita alle tensioni in Medio Oriente. La cantante è arrivata all’aeroporto di Bergamo con uno dei voli speciali organizzati per riportare a casa i cittadini italiani rimasti a Dubai.

Il rientro è avvenuto nelle ultime ore insieme ad altri passeggeri partiti dal Golfo. In totale sono stati circa 1.770 gli italiani che hanno viaggiato nella stessa giornata dagli Emirati verso l’Italia, distribuiti su sette voli atterrati in diversi scali del Paese.

Leggi anche: Crosetto rientra da Dubai con volo militare pagato di tasca propria

L’operazione è stata coordinata dalla Farnesina, che sta lavorando con le compagnie aeree di Dubai e Abu Dhabi per far ripartire altri collegamenti e consentire il rientro dei connazionali rimasti nella regione dopo la chiusura temporanea dello spazio aereo.

Nei giorni scorsi la cantante aveva raccontato sui social la situazione vissuta durante il viaggio. Il suo volo, partito da Malé, era stato dirottato in una zona desertica vicino a Dubai a causa dell’emergenza. I passeggeri erano stati poi trasferiti in hotel in attesa di indicazioni sui collegamenti disponibili.

In alcuni video pubblicati online la rapper aveva lanciato un appello chiedendo aiuto e raccontando la tensione vissuta in quelle ore. Aveva spiegato di aver sentito esplosioni e missili sopra la zona e di trovarsi insieme a molti altri italiani nella stessa situazione, bloccati senza sapere quando sarebbe stato possibile ripartire.