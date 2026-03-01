Crosetto rientra da Dubai con volo militare pagato di tasca propria

Guido Crosetto rientra in Italia dopo essere rimasto bloccato a Dubai per una situazione delicata, organizzando un volo militare pagato personalmente. Il ministro ha scelto di viaggiare da solo per ridurre i rischi.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto sta tornando in Italia dopo essere rimasto bloccato a Dubai. Domenica mattina un velivolo dell’Aeronautica militare è decollato da Pratica di Mare per riportarlo nel Paese.

Lo stesso Crosetto ha spiegato di aver continuato a seguire da remoto una situazione definita delicata, utilizzando strumenti tecnici che gli hanno permesso di operare anche dall’estero. La decisione di rientrare è maturata mentre proseguiva il lavoro a supporto dell’unità di crisi della Farnesina.

Il ministro ha scelto di viaggiare senza familiari, rimasti negli Emirati. Una scelta legata alla volontà di limitare eventuali rischi per altre persone durante il trasferimento. Prima della partenza, ha verificato che non ci fossero particolari pericoli per chi resta sul posto.

Per il rientro, Crosetto utilizzerà un volo militare, ma ha precisato di aver sostenuto personalmente i costi. Ha infatti disposto un bonifico al comando del 31esimo Stormo di Ciampino, versando una cifra superiore rispetto alle tariffe previste per gli ospiti dei voli di Stato.

Nel suo intervento pubblico, il ministro ha respinto le polemiche sul tema, rivendicando il proprio impegno istituzionale e spiegando di aver voluto evitare qualsiasi contestazione sull’uso di mezzi statali per il viaggio di rientro.