Federica Silenzi lascia Dubai e rientra in Italia dopo le tensioni in Medio Oriente

Federica Silenzi lascia Dubai e rientra in Italia dopo il peggioramento della situazione in Medio Oriente. L’imprenditrice digitale marchigiana ha organizzato il viaggio da sola, partendo verso l’Oman e raccontando sui social costi e tappe del rientro.

La content creator marchigiana Federica Silenzi, conosciuta online come “LaFederica”, ha deciso di lasciare Dubai e rientrare in Italia dopo giorni di incertezza legati alla situazione geopolitica nell’area mediorientale. Attraverso i social ha aggiornato i follower sulle sue scelte e sui passaggi del viaggio, spiegando perché ha preferito anticipare il ritorno.

Da anni residente negli Emirati Arabi Uniti, l’imprenditrice digitale originaria di Fermo aveva inizialmente rassicurato chi la segue online. Nelle prime ore della giornata aveva raccontato che a Dubai la situazione appariva tranquilla e sotto controllo. Nel giro di poche ore però la valutazione è cambiata e la decisione di lasciare il Paese è diventata definitiva.

Nella notte tra mercoledì e giovedì ha quindi lasciato la città per raggiungere Muscat, capitale dell’Oman. Da lì ha iniziato a cercare una rotta per tornare in Europa, spiegando che trovare posti sui voli diretti verso l’Italia si è rivelato difficile a causa dell’elevata richiesta e dei prezzi saliti rapidamente.

Sui social la creator ha anche risposto alle critiche di alcuni utenti che ipotizzavano un rientro organizzato dallo Stato. Nei video pubblicati online ha respinto queste accuse, chiarendo che il viaggio è stato pagato interamente di tasca propria, compresi gli spostamenti verso il confine e i biglietti aerei acquistati all’ultimo momento.

Il percorso verso casa, ha raccontato, sarà lungo e costoso. Nei filmati condivisi con i follower appare stanca ma determinata a tornare il prima possibile in Italia, dove ad attenderla ci sono i familiari.

Prima della partenza dall’aeroporto dell’Oman, Silenzi ha parlato anche del legame costruito negli anni con gli Emirati. Ha ricordato di vivere a Dubai da circa sei anni e di aver investito lì il proprio lavoro e i suoi progetti. Il ritorno nelle Marche, per ora, rappresenta una scelta di prudenza più che un addio definitivo.