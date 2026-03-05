Brasile, crolla ospizio a Belo Horizonte: almeno cinque anziani morti

Il crollo di un ospizio a Belo Horizonte ha causato almeno cinque morti tra gli anziani ospiti. L’edificio di quattro piani nel quartiere Jardim Vitória è collassato all’improvviso, lasciando diverse persone sotto le macerie mentre i soccorritori scavano per trovarle.

Almeno cinque anziani sono morti dopo il crollo di un ospizio a Belo Horizonte, grande città del Brasile sudorientale. L’edificio, una struttura di quattro piani nel quartiere Jardim Vitória, è collassato improvvisamente intrappolando diversi ospiti sotto le macerie.

I soccorritori hanno estratto vive otto persone dalle rovine. Le squadre dei vigili del fuoco continuano a lavorare sul posto alla ricerca di altri sopravvissuti. «Siamo riusciti a parlare con alcune delle persone rimaste sotto i detriti e stiamo operando senza interruzioni per portarle in salvo», ha spiegato il comandante dei pompieri impegnati nell’intervento.

Il rumore del crollo è stato avvertito in tutta la zona. Alcuni residenti del quartiere sono usciti di casa e hanno dato l’allarme, intervenendo per i primi soccorsi prima dell’arrivo delle squadre di emergenza. Secondo la protezione civile municipale, le abitazioni vicine non presentano rischi di stabilità.

Sulle cause del cedimento non ci sono ancora certezze. Al momento del crollo non pioveva e l’area non è classificata come zona a rischio idrogeologico. Le autorità ipotizzano quindi un possibile problema strutturale dell’edificio.

La struttura risultava in regola con le autorizzazioni sanitarie e amministrative. L’ultimo controllo ufficiale era stato effettuato a gennaio. La polizia ha aperto un’indagine per ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.