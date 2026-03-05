Tony Effe e Giulia De Lellis tra famiglia e nozze rinviate

Tony Effe racconta perché esita a sposare Giulia De Lellis. Il rapper parla della vita cambiata con la nascita della figlia Priscilla e spiega che l’idea di un matrimonio lo mette a disagio per l’attenzione pubblica e le grandi feste.

La vita di Tony Effe è cambiata nel giro di poco tempo. Oggi il rapper romano racconta una quotidianità molto diversa da quella di qualche anno fa, segnata dalla relazione con Giulia De Lellis e dalla nascita della loro prima figlia, Priscilla, arrivata nell’ottobre 2025.

Durante un servizio televisivo dedicato al Festival di Sanremo, l’artista ha ripercorso il passato recente. Due anni fa si definiva single e diceva di voler trovare una donna con cui costruire qualcosa di duraturo. Oggi quella persona, spiega, è entrata davvero nella sua vita.

La nascita della bambina ha cambiato ritmi e priorità. Tony Effe racconta di passare molto tempo con la figlia e di voler vivere ogni momento della sua crescita. «State con i vostri bambini quando sono piccoli», ha detto. «Quella fase passa una sola volta e se la perdi non torna più».

Anche il rapporto con Giulia De Lellis viene descritto come solido. Il rapper parla di una relazione stabile e di una compagna che lo ha aiutato a cambiare atteggiamento nei rapporti personali e nella gestione delle emozioni.

Sull’idea di sposarsi, però, i due non sono completamente d’accordo. Giulia sarebbe favorevole alle nozze, mentre Tony Effe frena. Il motivo è semplice, racconta: non ama stare sotto i riflettori né organizzare grandi celebrazioni. Per questo, spiega, la discussione sul matrimonio resta aperta e potrebbe andare avanti ancora a lungo.