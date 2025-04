Giulia De Lellis incinta? Le foto con Tony Effe fanno discutere

Il settimanale Chi pubblica alcuni scatti che alimentano le voci su una possibile gravidanza di Giulia De Lellis. Le immagini ritraggono l’influencer insieme a Tony Effe durante un weekend romantico a Villa D’Este, sul lago di Como. Secondo la rivista, sotto un’ampia giacca si intravedrebbe un pancino sospetto, tanto da scrivere che la coppia aspetterebbe un figlio in autunno. In alcune foto, De Lellis solleverebbe la maglietta per osservare il ventre, gesto che per il settimanale toglierebbe ogni dubbio. La presunta gravidanza, scrive Chi, sarebbe ancora nelle prime settimane e al momento sarebbe condivisa solo con pochissime persone.

Poco dopo la diffusione della notizia, Giulia De Lellis ha pubblicato una storia su Instagram, senza però confermare né smentire. Nel video afferma: "Invece di rompere le palle con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo dal momento in cui non avvengono dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?", evitando ulteriori commenti e focalizzandosi sull’outfit indossato.

