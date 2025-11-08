Giulia De Lellis e Tony Effe celebrano il primo mese di Priscilla tra tenerezza e chiarimenti

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno celebrato il primo mese di vita della piccola Priscilla, la loro primogenita nata lo scorso 8 ottobre. Per l’occasione è stata preparata una torta ai lamponi con una piccola candelina, condivisa dall’influencer con una serie di scatti sui social.

«La mia bambina compie un mese. Il tempo sta passando così in fretta. Vorrei solo fermarlo, restare noi tre così, con questi piedini», ha scritto Giulia a corredo delle foto, mostrando un momento intimo e familiare.

Durante la giornata, l’influencer ha risposto anche alle domande dei follower, soprattutto a chi le ha chiesto se avesse fatto dei ritocchi estetici dopo il parto. De Lellis ha chiarito subito: «Mi chiedete se mi sono ritoccata o sono tornata dal chirurgo. La risposta è no. In gravidanza e in allattamento non si può fare alcun tipo di trattamento estetico o chirurgico, nemmeno iniezioni. È assolutamente sconsigliato».

Ha poi aggiunto che l’effetto diverso notato da alcuni potrebbe dipendere da «trucco, luci e forse un po’ di laminazione alle ciglia e alle sopracciglia, che non facevo da tempo». Nessun intervento quindi su zigomi o altre zone del viso: «Non ho fatto nulla», ha ribadito l’ex gieffina.