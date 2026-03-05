Morata fa gli auguri ad Alice Campello su Instagram ma lei non rilancia il messaggio

Alvaro Morata ha fatto gli auguri di compleanno ad Alice Campello con una foto su Instagram il 5 marzo, riaccendendo le voci su un possibile riavvicinamento. L’influencer veneziana però non ha ricondiviso il messaggio del calciatore.

Il nome di Alvaro Morata torna al centro delle cronache rosa per un gesto social rivolto ad Alice Campello. Il 5 marzo, giorno del compleanno dell’influencer veneziana, l’attaccante spagnolo ha pubblicato una storia su Instagram con una breve dedica accompagnata da una foto condivisa proprio da lei.

«Buon compleanno, goditi questa giornata», ha scritto il calciatore sotto l’immagine. Un messaggio semplice che molti hanno interpretato come un segnale di distensione dopo mesi difficili tra i due, finiti più volte al centro di indiscrezioni sulla loro relazione.

Il dettaglio che ha fatto discutere riguarda però la reazione di Alice Campello. L’imprenditrice digitale non ha ripostato l’augurio dell’ex marito, mentre ha invece ricondiviso pubblicamente quelli arrivati da amici e familiari. Un’assenza notata dai follower, che sui social hanno iniziato a commentare il gesto.

Negli ultimi mesi la coppia aveva già fatto parlare di sé dopo che lo stesso Morata aveva ammesso le difficoltà del rapporto durante un’intervista televisiva. «Stiamo soffrendo. Ci amiamo ma non riusciamo a capirci», aveva raccontato il calciatore spiegando il momento delicato vissuto con la moglie.

Secondo alcune ricostruzioni, il giocatore si sarebbe trasferito in un’abitazione poco distante dalla casa di famiglia per restare vicino ai quattro figli. Morata ha anche respinto con decisione le voci di un presunto tradimento, chiarendo che la crisi non sarebbe legata a questo tipo di dinamiche.