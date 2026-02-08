Alvaro Morata sulla rottura con Alice Campello: Ci amiamo, ma non riusciamo a capirci

Alvaro Morata rompe il silenzio sulla separazione da Alice Campello e chiarisce i motivi della crisi, smentendo voci su presunti tradimenti e ribadendo il legame che li unisce come famiglia.

La storia tra Alvaro Morata e Alice Campello attraversa una fase di stop. Dopo mesi di indiscrezioni, tentativi di tenere lontani i riflettori e segnali contraddittori, il calciatore ha confermato che la relazione, almeno per ora, si è interrotta.

Ospite del programma televisivo spagnolo “Fiesta”, l’attaccante del Como ha parlato apertamente del momento che sta vivendo. Alla giornalista Alexia Rivas ha spiegato che la sofferenza è condivisa: entrambi provano ancora sentimenti profondi, ma faticano a comprendersi davvero.

Leggi anche: Chi è Alice Campello a Verissimo: carriera, maternità e il ritorno con Alvaro Morata

Morata ha respinto con decisione le voci che parlavano di una terza persona. Nessuna “amica speciale” e nessun tradimento all’origine della separazione. Il punto, ha chiarito, è emerso con il tempo: due visioni diverse della vita che hanno reso complicato andare avanti insieme.

Nonostante la rottura, resta centrale il tema della famiglia. Morata e Campello, sposati nel 2017 e già separatisi brevemente nel 2024, hanno quattro figli e continuano a considerare la loro serenità una priorità assoluta.

L’obiettivo dichiarato è quello di mantenere un rapporto equilibrato e rispettoso. Le incomprensioni non cancellano l’affetto costruito negli anni, né la volontà di restare uniti come genitori, anche se il percorso di coppia si è fermato.