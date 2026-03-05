Sergio Castellitto promuove il Premio Film Impresa 'Film sorprendenti e di grande qualità

Sergio Castellitto ha elogiato i film in gara al Premio Film Impresa dopo aver temuto opere celebrative delle aziende. Alla fine ha trovato lavori curati e storie con forte dimensione umana presentate al Cinema Quattro Fontane di Roma.

I film in concorso al Premio Film Impresa hanno superato le aspettative di Sergio Castellitto. L’attore e regista, presidente della giuria della quarta edizione della rassegna ideata da Unindustria, lo ha detto durante la serata finale al Cinema Quattro Fontane di Roma.

Castellitto ha spiegato di aver iniziato la visione con qualche dubbio. Temendo racconti prevedibili o troppo celebrativi delle aziende, si è invece trovato davanti a opere che lo hanno colpito per cura e originalità. Molti lavori, ha raccontato, hanno mostrato una qualità narrativa e visiva superiore alle aspettative.

Secondo il presidente della giuria il livello medio delle produzioni è risultato molto alto. La struttura del festival, ha ricordato, prevede una selezione accurata e già l’ingresso tra i titoli scelti rappresenta un riconoscimento per chi partecipa.

Il lavoro della giuria non è stato semplice. Ogni componente ha indicato una rosa ristretta di tre o quattro film per ciascuna sezione, ma alla fine è stato necessario arrivare a una decisione condivisa. Per questo diversi progetti di valore non sono riusciti a entrare tra i premiati.

Tra gli elementi che lo hanno colpito di più, Castellitto cita il modo in cui le storie raccontano le persone. Nei film selezionati emerge spesso un legame tra memoria e futuro, con personaggi e vicende che mettono al centro l’esperienza umana. Un aspetto che, ha detto, ha reso la visione anche piacevole e stimolante.