Dean Tavoularis morto a 93 anni a Parigi, lo scenografo premio Oscar dei film di Coppola

Dean Tavoularis è morto a 93 anni per cause naturali in un ospedale di Parigi, lasciando un segno nel cinema mondiale come scenografo dei film di Coppola. Premio Oscar, ha costruito alcune delle ambientazioni più celebri di Hollywood.

È morto a 93 anni Dean Tavoularis, tra i più influenti scenografi del cinema americano, noto per il lungo sodalizio con Francis Ford Coppola. Il decesso è avvenuto in un ospedale di Parigi per cause naturali. A diffondere la notizia è stato il critico cinematografico Jordan Mintzer, che aveva collaborato con lui alla pubblicazione del libro Conversations With Dean Tavoularis nel 2022.

La scomparsa ha colpito profondamente Coppola, che ha ricordato l’amico con parole personali condivise sui social. Il regista ha parlato di un legame che andava oltre il lavoro, descrivendolo come una presenza costante nella sua vita e in quella della sua famiglia.

Per oltre vent’anni Tavoularis è stato il principale direttore artistico dei film di Coppola, contribuendo in modo decisivo alla costruzione visiva di opere diventate iconiche. Il suo nome è legato alla trilogia de Il Padrino, a Apocalypse Now e a titoli come La conversazione, Rusty il selvaggio e Un sogno lungo un giorno.

Nel 1975 ha vinto l’Oscar per la migliore scenografia grazie a Il Padrino - Parte II, ottenendo nel corso della carriera anche altre candidature e riconoscimenti internazionali, tra cui un premio Bafta.

Nato il 18 maggio 1932 a Lowell, nel Massachusetts, da una famiglia di origine greca, Tavoularis è cresciuto a Los Angeles. Dopo una formazione tra architettura e arti visive, ha iniziato a lavorare negli studi Disney negli anni Cinquanta, partecipando a produzioni di grande successo come Mary Poppins e 20.000 leghe sotto i mari.

Il salto di qualità arriva nel 1967 con Gangster Story di Arthur Penn, film che lo impone all’attenzione dell’industria cinematografica. Da quel momento collabora anche con registi di primo piano come Michelangelo Antonioni, che lo sceglie per Zabriskie Point, e Roman Polanski, con cui lavora fino a produzioni più recenti come La nona porta e Carnage.

Il contributo più riconoscibile resta però quello dato ai film di Coppola, dove Tavoularis ha costruito ambientazioni rimaste nella memoria collettiva: dalle residenze della famiglia Corleone alla New York degli anni Venti, fino alla giungla vietnamita di Apocalypse Now. Le sue scenografie non si limitavano a fare da sfondo, ma diventavano parte integrante del racconto.

Dopo il fallimento commerciale di Un sogno lungo un giorno, la sua carriera ha attraversato un periodo difficile, con una temporanea esclusione dai grandi progetti hollywoodiani. In quegli anni si è dedicato anche alla pittura e ad altre attività artistiche, continuando comunque a lavorare lontano dai riflettori.

Negli ultimi tempi aveva ridotto la presenza nel cinema, mantenendo però rapporti con l’ambiente artistico e collaborando ancora con Coppola in iniziative legate anche al design delle sue attività in California. Il suo stile, attento al dettaglio storico e alla costruzione narrativa degli spazi, ha lasciato un’impronta duratura nel modo di concepire la scenografia cinematografica.