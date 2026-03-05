Valentino Rossi festeggia i 4 anni di Giulietta con una festa a tema Paw Patrol

Valentino Rossi festeggia i 4 anni della figlia Giulietta con una grande festa organizzata insieme a Francesca Sofia Novello. La celebrazione a tema Paw Patrol si è svolta vicino alla loro casa, tra giochi e torta scenografica.

A poche settimane dal suo 47° compleanno, Valentino Rossi è tornato a celebrare in famiglia. Questa volta l’occasione è stata il compleanno della figlia Giulietta, che ha compiuto quattro anni. Il campione di motociclismo e la compagna Francesca Sofia Novello hanno organizzato una festa dedicata alla loro primogenita, circondata da amici, parenti e tanti bambini.

La modella ha condiviso sui social alcune immagini della bambina, ripercorrendo momenti dei suoi primi anni di vita. Nel messaggio pubblicato su Instagram ha scritto una dedica affettuosa alla figlia, definendola “il primo grande amore”. Tra le foto compare anche uno scatto tenero con Rossi che porta la piccola sulle spalle, oltre a un raro ritratto di famiglia.

Leggi anche: Valentino Rossi, battesimo vista mare per la figlia Gabriella: festa in rosa con Francesca e Giulietta

La festa si è svolta in un locale poco distante dalla casa dove la coppia vive con le figlie. Tutto era ispirato al cartone animato Paw Patrol, amatissimo dalla bambina. Decorazioni rosa, tavoli allestiti a tema e una torta a più piani con i protagonisti della serie hanno trasformato la sala in un piccolo mondo dedicato ai cuccioli eroi.

Durante il pomeriggio è arrivata anche una sorpresa speciale. Giulietta, che in famiglia chiamano Gigi, ha incontrato dal vivo il suo personaggio preferito, Chase. Alla fine della festa non sono mancate le foto ricordo, anche se sui profili social della coppia non è stata pubblicata una vera immagine di famiglia completa, scelta che ha lasciato molti fan curiosi.