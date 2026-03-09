Ludovica Valli festeggia i 5 anni della figlia Anastasia con una festa a tema Frozen

Ludovica Valli festeggia i cinque anni della figlia Anastasia nata l’8 marzo 2021 con una festa a tema Frozen organizzata in casa. L’influencer ha condiviso su Instagram foto e una lunga dedica alla primogenita, celebrando la giornata insieme alla famiglia.

Giornata speciale per Ludovica Valli e Gianmaria Di Gregorio, che l’8 marzo hanno festeggiato il quinto compleanno della loro primogenita Anastasia. La bambina, nata proprio nel giorno della Festa della donna nel 2021, ha trascorso la ricorrenza circondata dall’affetto della famiglia.

Prima dei festeggiamenti, l’influencer ha pubblicato su Instagram una serie di fotografie dedicate alla figlia accompagnate da un lungo messaggio personale. Nel testo ricorda il momento della nascita e il cambiamento portato dall’arrivo della bambina: cinque anni fa, scrive, è diventata madre per la prima volta e da allora ogni giorno con Anastasia è stato intenso e pieno di emozioni.

Leggi anche: Valentino Rossi festeggia i 4 anni di Giulietta con una festa a tema Paw Patrol

Nella dedica Valli descrive la figlia come una bambina sensibile e premurosa, capace di sorprenderla con piccoli gesti quotidiani. Le augura di crescere libera di scegliere chi essere e di trovare la forza di affrontare anche i momenti più difficili, sapendo di poter contare sempre sul sostegno della famiglia.

La giornata di festa è iniziata in casa con una sorpresa organizzata al risveglio. Per Anastasia è stato preparato un party in pigiama insieme ai fratellini Otto Edoardo e Lola, con decorazioni ispirate al film Frozen. Palloncini, allestimenti con le principesse e dolci fatti in casa hanno riempito il salotto.

Tra i dettagli della festa anche una torta preparata direttamente in famiglia, tradizione che Valli mantiene ogni anno per i compleanni dei figli. Dopo l’apertura dei regali e le prime foto della mattinata, la celebrazione è proseguita fuori casa.

Nel pomeriggio la famiglia si è spostata al ristorante per continuare i festeggiamenti e concludere la giornata dedicata alla piccola Anastasia, protagonista assoluta di un compleanno organizzato tra sorpresa mattutina, decorazioni a tema e momenti condivisi con i genitori e i fratelli.